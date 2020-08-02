 

Степанов рассказал, могут ли регионы не выполнять требования о карантине

02.08.2020, 18:45, Новости дня

Местные власти в Украине не имеют полномочий самостоятельно смягчать условия карантина, а могут только ужесточать ограничительные меры. Об этом на брифинге в Киеве 2 августа рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. На территории области или региона ограничения могут только усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин”, – отметил министр.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”. Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в “красную” зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в “красную” зону выразили в мэриях Луцка и Тернополя.

За прошедшие 24 часа в Украине было подтверждено 1112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 72 168, из них 1725 скончались, 39 543 пациента выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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