66-летний пианист Розум прокомментировал сплетни о романе с юной возлюбленной сына Королевой

02.08.2020, 18:43, Разное

Насколько дней назад в личном микроблоге музыканта появились

провокационные фото. В кадре Юрий Розум нежно обнимает за талию модель Марию

Слугину.

Пользователи Сети пришли к выводу, что пианист и манекенщица

встречаются. Комментаторы принялись активно обсуждать личную жизнь Розума.

Журналистам удалось дозвониться до Юрия Александровича.

Беседуя с репортером, 66-летний пианист сообщил, что с молодой красоткой его

связывает только дружба.

По словам Розума, со Слугиной он познакомился давно. Их

первая встреча состоялась на конкурсе красоты, где музыкант сидел в жюри. Тогда

Юрий Александрович пригласил Марию на свой концерт.

Юрий Розум подчеркнул, что Мария Слугина – девушка очень

разносторонняя. Она искренне интересуется его творчеством. Музыкант и

модель были на связи даже во время самоизоляции, даже встретились, чтобы записать

интервью.

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Публикация от Юрий Розум (@yurirozum) 28 Июл 2020 в 12:00 PDT

Слова Юрия Розума подтверждает и сама Мария Слугина. Девушка

сообщила, что на данном этапе своей жизни очень увлечена музыкой. Она планирует

покорить отечественный шоу-бизнес. Модель уже записывает первую песню.