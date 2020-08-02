18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

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02.08.2020, 18:43, Разное

О радостном событии в личном микроблоге сообщила
экс-избранница политического деятеля, журналистка Екатерина Одинцова. Женщина
опубликовала свадебные фото дочери, а также написала поздравление.

“Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте
счастливы, дети мои”, – сказала Одинцова.

Ранее в интервью наследница Бориса
Немцова говорила, что в раннем замужестве не видит ничего страшного. Дина
Немцова сообщила, что уверенна в избраннике.

Между тем, девушка не стала скрывать, что многие советовали
ей не спешить со свадьбой. Друзья рекомендовали пожить для себя и поучиться. “Нагуляться”
– это вообще не про меня”, – рассуждает наследница политика.

Отметим, что Дмитрий и Дина вместе уже три года. Матевосов сделал предложение Немцовой в минувшем июле. Популярное нынче сожительство
молодые люди даже не рассматривали. Девушка получила строгое воспитание и не
могла переехать к парню без штампа в паспорте.

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Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) 2 Авг 2020 в 5:31 PDT

Говоря о возлюбленном, Дина отмечала, что в отношениях у них равноправие. Избранник не
заставляет девушку уметь все делать по дому, а та, в свою очередь, не настаивает на
постоянном присутствии возлюбленного рядом.





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