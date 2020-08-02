18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

02.08.2020, 18:43, Разное

О радостном событии в личном микроблоге сообщила

экс-избранница политического деятеля, журналистка Екатерина Одинцова. Женщина

опубликовала свадебные фото дочери, а также написала поздравление.

“Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте

счастливы, дети мои”, – сказала Одинцова.

Ранее в интервью наследница Бориса

Немцова говорила, что в раннем замужестве не видит ничего страшного. Дина

Немцова сообщила, что уверенна в избраннике.

Между тем, девушка не стала скрывать, что многие советовали

ей не спешить со свадьбой. Друзья рекомендовали пожить для себя и поучиться. “Нагуляться”

– это вообще не про меня”, – рассуждает наследница политика.

Отметим, что Дмитрий и Дина вместе уже три года. Матевосов сделал предложение Немцовой в минувшем июле. Популярное нынче сожительство

молодые люди даже не рассматривали. Девушка получила строгое воспитание и не

могла переехать к парню без штампа в паспорте.

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Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) 2 Авг 2020 в 5:31 PDT

Говоря о возлюбленном, Дина отмечала, что в отношениях у них равноправие. Избранник не

заставляет девушку уметь все делать по дому, а та, в свою очередь, не настаивает на

постоянном присутствии возлюбленного рядом.