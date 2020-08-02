Тропический шторм «Исайас» приближается к Флориде

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02.08.2020, 18:35, Новости дня

Тропический шторм «Исайас», скорость ветра внутри которого достигает 100 километров в час, движется к Флориде.

В субботу ураган «Исайас» ослаб до тропического шторма после того, как пронесся через Багамские острова.

«Пусть понижение уровня вас не обманывает», – заявил в субботу губернатор Флориды Рон Десантис.

Десантис объявил чрезвычайное положение в десятках округов на атлантическом побережье штата.

«Самое важное, чего мы хотим, – это чтобы люди сохраняли бдительность», – заявил Десантис.

«Исайас» пройдет над восточным побережьем Флориды в то время, когда этот штат пытается справиться с вышедшей из-под контроля эпидемии COVID-19.

Власти округа Майами-Дейд заявили, что не видят необходимости открывать эвакуационные центры в связи со штормом, но 20 центров будут находиться в состоянии готовности на случай изменения ситуации.

Флорида – один из наиболее пострадавших от COVID-19 штатов. По состоянию на субботу, здесь зарегистрировано более 480 тысяч случаев заболевания, более 7 тысяч человек скончались.

Из-за шторма в некоторых районах штаты были закрыты центры тестирования на COVID-19.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что выпущенное штормовое предупреждение распространяется на территории далее на север вдоль юго-восточного побережья США до реки Саут-Санти в Южной Каролине.

В Северной Каролине губернатор Рой Купер ввел чрезвычайное положение в прибрежных округах и объявил эвакуацию острова Окракоук, пострадавшего в прошлом году от урагана «Дориан».

На Багамских островах «Исайас» валил деревья и привел к отключению электроэнергии. Власти эвакуировали жителей островов Абако и восточной части острова Большой Багама.





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