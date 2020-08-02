Кто первым получит вакцину от коронавируса?

02.08.2020, 18:35, Новости дня

Кто первым получит вакцину от коронавируса? Американские органы здравоохранения надеются, что к концу сентября у них появятся примерные рекомендации о распределении первых доз, но у кого-то они могут вызвать досаду.

«Ответ понравится не всем», – заявил директор Национальных институтов здоровья доктор Фрэнсис Коллинз, выступая недавно перед одной из правительственных консультативных групп.

«Будет много людей, считающих, что они должны быть среди первых», – пояснил он.

Традиционно первыми в очереди считаются медицинские работники и люди из наиболее уязвимых для инфекции групп населения.

Но Коллинз предложил новую идею – принять во внимание географию и отдать предпочтение людям, где эпидемия нанесла наиболее сильный удар.

А также не забыть о добровольцах, которым на финальной стадии клинических испытаний вводилось плацебо. Контрольная группа была необходима, чтобы убедиться, что настоящие прививки действительно работают.

Масштабные испытания, проведенные этим летом, показали, что несколько экспериментальных вакцин от COVID-19 безопасны и эффективны. Компании Moderna и Pfizer несколько дней назад приступили к испытаниям, в которых примут участие по 30 тысяч волонтеров.

В ближайшие месяцы аналогичные испытания проведут вакцины производства AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. Некоторые вакцины, сделанные в Китае, находятся на заключительном этапе испытаний меньшего масштаба в других странах.

Однако суровая правда состоит в том, что даже если вакцина будет признана безопасной и эффективной, первых партий не хватит на всех, кто хочет получить ее прямо сейчас. При этом нужно учитывать, что большинство потенциальных вакцин требуют двухэтапного введения дозы.

Это глобальная дилемма. ВОЗ пытается решить тот же вопрос, пытаясь обеспечить справедливое распределение вакцин среди бедных стран – и это еще более сложное решение, учитывая, что богатые страны готовы скупить весь объем первых партий.

В США консультативному комитету при федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) поручено выработать рекомендации об очередности вакцинации.

Но решение по вакцине от COVID-19 настолько сложное, что на этот раз свое мнение также попросили высказать специалистов по этике и экспертов по вакцинам из Национальной академии медицины.

Учитывая огромный объем дезинформации о вакцине и опасения, что в ситуацию может вмешаться политика, директор CDC Роберт Редфилд заявил, что общественность должна убедиться, что вакцина распределяется «справедливо, честно и транспарентно».

CDC внесли на рассмотрение такое предложение: первые 12 миллионов доз распределяются среди работников здравоохранения, национальной безопасности и других важных служб, выполняющих функции первостепенной важности.

После этого вакцину получат 110 миллионов человек, которые находятся в группе риска: люди старше 65 лет, которые проживают в домах престарелых, люди любого возраста в плохом состоянии здоровья, а также работники, выполняющие важные функции. Очередь остального населения наступит позже.

Консультанты CDC хотят знать, кого относить к незаменимым работникам.

«Я не считаю себя критически важным работником здравоохранения», – признал доктор Питер Силадьи, педиатр Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Действительно, риски для медиков сегодня не такие, как в первые дни пандемии. Медики работающие в отделениях по лечению COVID-19 часто являются наиболее защищенными, но другие, возможно, подвергаются более высокому риску.

Но относится ли понятие работы «первостепенной важности», например, к работникам птицефабрик или школьным учителям? Что если вакцина не будет хорошо работать среди уязвимых групп населения, как среди молодежи и более здоровых людей? Это вопрос действительно вызывает беспокойство, учитывая, что иммунная система пожилых людей не очень хорошо реагирует на вакцину против гриппа.

В условиях, когда афроамериканцы, испаноязычные и коренные американцы несоразмерно сильно пострадали от коронавируса, если не учитывать это многообразие, то «на любые рекомендации, которые выработает наша группа, будут смотреть очень подозрительно», – заявил временный глава департамента здравоохранения Арканзаса доктор Хосе Ромеро.