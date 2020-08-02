Дорожное полотно на западе Москвы просело при проведении земляных работ

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02.08.2020, 18:30, Новости дня

Дорожное полотно просело на двух полосах при проведении земляных работ на проспекте Маршала Жукова на западе Москвы, общая площадь провала составляет около пяти квадратных метров.

«Во время проведения земляных работ возле дома №3 на проспекте Маршала Жукова произошло проседание дорожного полотна на двух полосах», – передает РИА «Новости» сообщение представителя экстренных служб столицы.

Уточняется, что площадь проседания дороги составляет не менее пяти квадратных метров. На место ЧП уже прибыли специалисты соответствующих служб.

Из-за перекрытия дороги на северо-западе Москвы задерживаются автобусы семи маршрутов и троллейбусы одного маршрута, сообщается на официальном аккаунте ГУП «Мосгортранс» в Twitter.

«Перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская. Объезжайте по улице 3-я Хорошевская и по улице Мневники», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что на проспекте Маршала Жукова задерживаются автобусы № т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы № 20. Маршруты временно изменены.





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