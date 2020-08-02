 

“Заряд энергии”: Регина Тодоренко продемонстрировала видео танцующего сына

02.08.2020, 18:30, Разное

Известная ведущая Регина Тодоренко разместила на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий зажигательный танец её сына Михаила. Публикация знаменитости вызвала массу умилительных отзывов от подписчиков.
На кадрах видео видно, как двухлетний малыш под звуки детской песенки “Оранжевые” совершает свои импровизированные танцевальные движения. При этом сын ведущей выглядит весьма довольным. В самом конце танца, слегка запутавшись в ногах, мальчик все же плюхнулся на мягкий ковер, успев воскликнуть: “Бу-бух!”. “Просто потрясающий заряд энергии на весь день!” – такой тирадой сопроводила ролик Тодоренко.

Зажигательный танец сына телеведущей вызвал восторженные комментарии подписчиков: “Так мило!”, “Чудный малыш!”, “Хорошенький какой!”. К слову, одна из поклонниц Регины Тодоренко отметила сильную внешнюю схожесть любимицы и её наследника, попутно отметив “наследственный позитив” малыша. За полдня видео просмотрели более 500 тысяч подписчиков.





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