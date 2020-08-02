Ирина Безрукова, Дарья Михалкова и другие на премьере картины “Русалка в Париже”

02.08.2020, 18:17, Разное

Начало кинопоказов — при соблюдении всех необходимых мер безопасности — российские кинематографисты вчера отметили серией из нескольких премьер. Так, вчера, прямо в ночь с 31 июля на 1-е число, начался кинопоказом кинофестиваль Beat Film Festival. Затем уже днем в кинотеатре “Иллюзион” прошел показ фильма “Хэппи-энд”. Вечером же 1 числа в саду “Эрмитаж” прошло открытие летнего кинотеатра под открыл небом “Каро Эрмитаж”. В рамках праздника на натянутом между деревьев экране показывали картину Матиаса Мальзье “Русалка в Париже”. А на мягких пуфах на траве ее смотрели Ирина Безрукова, Илья Бачурин, Алена Чехова, Егор Дружинин с семьей, Елена Борщева с супругом и многие другие.

Илья Бачурин Ирина Безрукова Егор Дружинин с семьей Алена Чехова

В романтической мелодраме Матиаса Мальзье “Русалка в Париже” речь идет, конечно же, о любви. Он — талантливый исполнитель с невероятной харизмой и чувством юмора, при этом циничный и не верящий в любовь. Она — настоящая русалка, которую он повстречает во время ночной прогулки по набережной Сены. После общения с прекрасной незнакомкой молодой человека оттает и впервые в жизни влюбится. И ему не будет дела до легенд и страшных историй, связанных с этими морскими красавицами, которые веками пленяли мужчин и губили их сердца…

Дарья Михалкова Виктория Рунцова

Во Франции “Русалку в Париже” уже успели сравнить с такими романтическими картинами как “Амели” и “Пена дней”. В России это кино сумело скрасить своим мажорным настроем прохладный летний вечер в парке и порадовало пришедших на премьеру гостей. Увидеть фильм в кинотеатрах можно с 1 августа.

Дарья Повереннова Лариса Вербицкая Антон Риваль со спутницейМы также напоминаем вам, что кинотеатры продолжают оставаться местом повышенной опасности при распространении коронавируса. И призываем соблюдать правила безопасности и заботиться о себе и других кинозрителях.

Премьера “Русалки в Париже”