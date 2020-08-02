“Шампусика не хватает!”: Катя Жужа рассказала о нюансах вторых родов

02.08.2020, 18:09, Разное

Экс-участница телешоу “Дом-2” Катя Жужа разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой пояснила подписчиках о нюансах, сопровождавших её вторые роды. Опубликованный ролик стал своеобразным видеоотчетом знаменательного события.

Совсем недавно, в конце июля, экс-участница “Дом-2” и инста-блогер Катя Жужа второй раз стала матерью – она родила своему мужу, знаменитому гонщику Артему Маркелову, сына. В настоящее время телезвезда занимается материнскими заботами, однако в коротких перерывах не забывает радовать подписчиков интересными фото и видеосюжетами. В частности, на днях красавица опубликовала видеоролик, который явился неким отчетом о последних часах перед рождением малыша. Примечательно, что компанию Жуже в родильной палате составила её подруга Кристина, а вовсе не супруг. К слову, именно спутницу светская львица в шутку назвала сопровождающим её “любимым мужчиной”. В полуминутном минифильме знаменитость продемонстрировала фолловерам палату, коридор и “спортзал”, а также похвасталась приятным завтраком, включавшим чай, шоколад и булочки. “Шампусика не хватает!” – улыбаясь, заявила она. Настроение будущей роженицы в кадре выглядело весьма оптимистичным, и она даже выразила недоумение по поводу распространенного мнения, что “рожать больно”. Пост хозяйка аккаунта сопроводила звучным слоганом: “Самый веселый день”.

Стоит отметить, что фолловеры Кати Жужи отнеслись к публикации по разному. Часть из них выразила определенное возмущение чересчур веселым настроением инста-блогера, связав её оптимизм и беспечность с использованием обезболивающего укола и призвав красотку “рожать без него”. К слову, знаменитость не постеснялась ответить на колкие замечания: “Сами рожайте без эпидуралки. Я пас!”. В целом же большинство поклонников вполне разделило позитивный настрой любимицы, попутно наградив её комплиментами: “Вы классная!”, “Супер!”, “Катя, я обожаю твой позитив”. За день публикацию просмотрели почти 500 тысяч посетителей микроблога.