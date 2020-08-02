Ученые обнаружили в спортивных залах неуязвимые для антибиотиков бактерии

02.08.2020, 17:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили состав поверхностей в спортивных залах Вест-Честерского университета (США). Множество бактерий, найденных на спортивном инвентаре, оказалось устойчивым к воздействию антибиотиков.

Исследуя университетские объекты, специалисты взяли образцы смывов со всех покрытий, к которым происходит прикосновение посетителей спортзалов – рукояток гантелей, гирь и штанг, тросовых захватов, беговых ручек и т.п. Полученный лабораторный материал был специальным образом обработан и в найденных веществах посредством изучения под микроскопом найдено множество бактерий. Затем упомянутые микроорганизмы были протестированы на наличие устойчивости к антибиотикам разных типов. В результате было выявлено, что 43% из 462 изолятов, которые были выделены с 45 разных поверхностей спортинвентаря, имеют устойчивость к такому сильному антибиотику, как ампициллин. В свою очередь, 73% из них продемонстрировали резистентность к сульфизоксазолу и эритромицину.

Ученые напомнили, что микроссадины на коже, получаемые завсегдатаями тренировочных залов, являются очень распространенным путем проникновения в организм различных штаммов бактерий. Таким образом, по словам экспертов, результаты исследования свидетельствуют об обязательной необходимости своевременной дезинфекции поверхностей спортивных тренажеров и другого инвентаря. Об этом пишет EurekAlert!.