 

Коронавирус в России: стали известны новые данные по числу заразившихся

02.08.2020, 17:43, Разное

В России коронавирус за истекшие 24 часа обнаружили у 5 427 человек, 28% не имели клинических проявлений. За то же время вылечились 3 649 пациентов, умерли – 70.

В Москве зафиксировано 664 новых случая заражения, в области – 157. В Санкт-Петербурге выявили 163 инфицированных.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились более 850 870 человек, из них вылечились 650 173. Зафиксирровано 14 128 летальных исходов.

В конце июля спрос на одноразовые медицинские маски в России вырос на 78%, подсчитали аналитики, причем в Москве и области – на 88%, Wildberries. Спрос на многоразовые средства индивидуальной защиты снизился на 12%.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Самолеты будут выполнять рейс из Москвы в Женеву и обратно раз в неделю. Ведутся переговоры о полетах с другими странами, но полностью восстановить международное авиасообщение в августе вряд ли получится.

На сегодняшний день Россия возобновила полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. 1 августа открылись границы с Абхазией. У россиян появились новые направления для отдыха, ранее им были доступны только Крым и Краснодарский край.

Регистрация вакцины от коронавируса, разработнной центром эпидемиологии имени Гамалеи, пройдет в середине августа. А в октябре начнется массовая вакцинация россиян, сообщил глава Мининистерства здравоохранения Михаил Мурашко.





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