 

“Победа над пандемией”. В Москве прошел полумарафон, на который зарегистрировалось 17 тыс. человек

02.08.2020, 17:41, Новости дня

2 августа в Москве состоялся массовый забег, на который было зарегистрировано 17 тыс. человек, это часть всероссийского спортивного мероприятия, организованного в 80 городах РФ, сообщила “Медуза”.

Организацию массового забега министр спорта РФ Олег Матыцин, который открывал мероприятие, назвал победой над пандемией коронавируса, отмечает ТАСС.

По информации “Медузы”, в Санкт-Петербурге в забеге приняли участие 8 тыс. человек. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, действуют ограничения на массовые мероприятия, введенные из-за пандемии коронавируса.

На официальном сайте полумарафона “Забег.рф” сказано, что мероприятие прошло в 85 городах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Жертвами COVID-19 стали 685 054 человека, выздоровело 10 553 585 человек.

Россия находится на четвертом месте в мире по распространению заболевания – 843 890 инфицированных, 14 034 умерших и 645 316 выздоровевших от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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