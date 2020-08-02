 

В Беларуси митинги Тихановской собирают тысячи людей

02.08.2020, 17:31, Новости дня

В Беларуси, где до выборов президента остаётся неделя, продолжается предвыборное турне кандидата в президенты Светланы Тихановской. Жена популярного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под стражей, рассматривается сейчас как главный соперник президента Александра Лукашенко.

Тихановская посещает различные города страны и проводит предвыборные пикеты, на которые собираются сотни, а иногда – тысячи людей. Как правило, она выступает вместе с жёнами двух незарегистрированных кандидатов в президенты – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Штабы трёх кандидатов объединили усилия. Бабарико после начала кампании был арестован и сейчас находится в СИЗО, Цепкало уехал из Беларуси, опасаясь преследования – сообщается, что он был в Москве, а сейчас находится в Киеве.

Светлана Тихановская в случае победы на выборах обещает через полгода провести новые выборы с участием всех кандидатов.

Накануне Тихановская встретилась с избирателями в Гродно.

В воскресенье в Барановичах, по оценкам наблюдателей, на митинг пришли более 7 тысяч человек.

Прозвучали призывы освободить политзаключённых, в том числе местного жителя Игоря Лосика, основателя популярного паблика и телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Тысячи людей собрались также на митинг в Бресте.

30 июля на митинг Тихановской в Минске пришли, по данным МВД, более 18 тысяч человек, по данным наблюдателей более 60 тысяч. Ещё один митинг в столице Беларуси планируется провести 6 августа.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Зарегистрированы 5 кандидатов, в том числе президент Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года. Лукашенко почти не проводит предвыборных мероприятий, однако в последнее время активно встречается с сотрудниками правоохранительных органов и военными.

Наблюдатели отмечают высокую посещаемость предвыборных акций оппозиции – беспрецедентную для новейшей истории Беларуси.

Кампания проходит также на фоне обострения отношений между Минском и Москвой.

Лукашенко ранее заявлял о вмешательстве во внутренние дела и выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привёл, сказав лишь, что "оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно". По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами "стоят кукловоды".

29 июля стало известно о задержании в стране 33-х граждан России. Их подозревают в причастности к подготовке беспорядков. Такое же обвинение выдвинуто против Тихановского и ещё одного арестованного оппозиционера Николая Статкевича. Россияне помещены под стражу. Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы утверждают, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера. Опубликованы имена и фамилии подозреваемых россиян. Часть из них – как следует из открытых источников – в прошлом участвовала в боевых действиях в Донбассе против украинских военных. Украина заявила, что будет добиваться экстрадиции 28 человек. В России отрицают, что арестованные россияне намеревались вмешиваться в выборы в Беларуси, утверждая, что они через Минск направлялись транзитом в Турцию. Лукашенко накануне назвал версию о транзите несостоятельной.





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