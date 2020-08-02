США поддержали Эквадор в противодействии незаконному рыбному промыслу Китая

02.08.2020, 17:31, Новости дня

США поддерживают позицию Эквадора в связи с хищническим рыболовством, которым занимаются суда под флагом КНР в районе Галапагосских островов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, распространенном в воскресенье.

«Китайская Народная Республика субсидирует крупнейший в мире коммерческий рыбопромысловый флот, который регулярно нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, ведет промысел без разрешения, а также нарушает ограничения по улову, установленные лицензионными соглашениями», – заявил Помпео.

«Учитывая этот печальный опыт незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла, нарушения правил и умышленного ухудшения состояния окружающей среды, как никогда важно, чтобы международное сообщество выступило единым фронтом за верховенство права и настояло на улучшении природопользования со стороны Пекина», – отметил госсекретарь.

По словам Помпео, именно так поступило правительство Эквадора, подняв тревогу в связи с действиями сотен судов под флагом КНР, которые занимаются промыслом вблизи важного для Эквадора Галапагосского морского заповедника, вылавливают акул, которые относятся к исчезающим видам, а также многие другие охраняемые виды.

«Мы твердо поддерживаем усилия Эквадора, направленные на то, чтобы суда под флагом КНР не занимались незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом и поддерживаем государства, экономика и природные ресурсы которых находятся под угрозой из-за несоблюдения судами под флагом КНР принципа верховенства права и практик ответственного рыболовства», – заявил глава американской дипломатии.