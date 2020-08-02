Минздрав призвал людей с хроническими заболеваниями отказаться от путешествий

02.08.2020, 17:16, Новости дня

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует временно отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавируса, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чуланов также отметил, что во многих регионах заболеваемость коронавирусом остается высокой и даже продолжает нарастать. А так как вирус передается воздушно-капельным путем, в местах большого скоплению людей создаются благоприятные условия для его распространения.

«В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции», – подчеркнул инфекционист.

По его мнению, в отпуске следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей – пешие прогулки, походы, отдых в парках, сказал Чуланов. Кроме того, надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.