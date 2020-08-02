Солист «Ласкового мая» госпитализирован в тяжелом состоянии

02.08.2020, 16:53, Новости дня

Солиста первого состава группы «Ласковый май» Александра Прико привезли в больницу Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, сообщил продюсер группы Андрей Разин.

«Группа «Ласковый май» очень переживает за него. Я, как член Общественной палаты Союзного государства Россия-Беларусь, связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру», – написал Разин на своей страничке в Instagram.

Он также уточнил, что на данный момент находится в Краснодаре, но «готов в любое время вылететь в Северную столицу».

Подробности о том, что произошло с участником первого состава группы, пока не сообщаются.