Обращения Лукашенко к народу и парламенту состоится 4 августа

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02.08.2020, 16:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту), сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», – передает БелТА ее слова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко решил перенести свое обращение к народу и Национальному собранию, запланированное на 3 августа.





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