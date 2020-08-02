В США предупредили, что в случае переноса выборов Гонконг может превратиться “в еще один коммунистический город в Китае”

02.08.2020, 16:31, Новости дня

Государственный департамент США осудил решение властей Гонконга перенести парламентские выборы на 2021 год. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео 1 августа.

“Соединенные Штаты осуждают решение правительства Гонконга отложить на один год предстоящие выборы в Законодательный совет, первоначально запланированные на 6 сентября. Для такой длительной задержки нет веских причин. Поэтому вполне вероятно, что Гонконг больше никогда не сможет голосовать – ни за что, ни за кого. Это достойное сожаления действие подтверждает, что Пекин не намерен выполнять обязательства, взятые перед народом Гонконга и Соединенным Королевством в соответствии с Китайско-британской совместной декларацией, зарегистрированной в ООН договором и основным законом”, – говорится в заявлении.

Помпео напомнил, что на протяжении десятилетий жители Гонконга неоднократно демонстрировали свое желание и способность проводить свободные и честные выборы.

“Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение. Выборы должны быть проведены как можно ближе к дате 6 сентября и таким образом, чтобы отражать волю и чаяния народа Гонконга. Если это не так, то, к сожалению, Гонконг продолжит свое движение к превращению в еще один коммунистический город в Китае”, – добавил госсекретарь США.

Выборы в парламент Гонконга, которые были запланированы на сентябрь этого года, перенесли на 2021 год, объявила глава Гонконга Кэрри Лэм 31 июля. Теперь выборы должны состояться 5 сентября 2021 года. Перенос связан с новой волной COVID-19 в Гонконге.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека, жертвами COVID-19 стали 685 054 человека, выздоровело 10 553 585.