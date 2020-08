В самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за отсутствия маски у пьяного пассажира. Видео

02.08.2020, 16:31, Новости дня

Пассажиры самолета авиакомпании KLM, который летел на Ибицу, подрались с мужчиной, отказывавшимся надеть маску. Видео обнародовано в Twitter The Mic High Club Luchtvaart Podcast.

На кадрах видно, что среди тех, кто пытается разнять дерущихся, есть пилоты. Одного из мужчин повалили на пол и удерживали несколько человек. На видео слышны крики: “Здесь есть дети”.

В сообщении говорится, что пьяный мужчина начал спорить с другими из-за маски. На него накинулись другие пассажиры. Чем закончилась история, не сообщается.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020