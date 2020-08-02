 

Медведчук с женой пересекли границу оккупированного Крыма – СМИ

02.08.2020, 16:31, Новости дня

Председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук с супругой Оксаной Марченко 2 августа пересекли админграницу с аннексированным РФ Крымом. Об этом сообщил “Цензор.НЕТ”, ссылаясь на собственные источники.

По данным сайта, Медведчук и Марченко пересекли границу в 14.30, контроль они прошли на КПВВ “Каланчак”.

“С Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все – граждане Украины”, – пишет “Цензор.НЕТ.

По информации “Крым. Реалии”, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Две фирмы в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Оксану Марченко.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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