 

Ученые заметили над поверхностью Марса странное облако

02.08.2020, 16:30, Разное

Зарубежные исследователи информировали об обнаружении над поверхностью Марса необычного явления. По словам исследователей, над планетой произошло образование странного облака.
Как заявили ученые, образование возникло над потухшим ранее вулканом Арсия. Такое явление произошло уже не в первый раз: два года назад подобное облако уже было замечено над Красной планетой, однако в текущем году его размер превысил ожидаемый. По словам астрономов, появление таких облаков происходит периодически через каждый марсианский год, насчитывающий 687 дней. Предполагается, что их возникновение случается из-за подъема у поверхности Марса плотного воздуха, забирающего с собой пылевые частицы. В верхней позиции происходит снижение температуры воздуха, провоцирующее скопление влаги на частицах пыли. Отмечается, что аналогичные процессы периодически происходят и на Земле.

Эксперты NASA также сообщают, что космическое агентство начало подготовку к первому полету на Марс вертолета Inguenity. Летательный аппарат будет запущен ориентировочно спустя 2-3 недели после того, как поверхности планеты достигнет отправленный туда ранее марсоход Perseverance, предназначенный для изучения кратера Йезеро. Об этом пишет Science.





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