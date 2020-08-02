Ученые рассказали о причине потери человечеством защиты от вирусов 600 тысяч лет назад

02.08.2020, 16:30, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого нашли причину потери человечеством защиты от вирусов. По словам исследователей, таковой стали мутации ранних людей, произошедшие 600 тысяч лет назад.

Генетики информируют, что в указанный период истории в организмах древних предков современного человека произошли метаморфозы, позволившие им спастись от паразита Plasmodium knowlesi. Такие выводы были сделаны на основании данных изучения геномов неандертальцев, денисовцев, а также нескольких тысяч современных людей. При этом было найдено недостающее звено в эволюции химических компонентов, являющихся частью генетической клеточной системы. В итоге, по словам ученых, произошедшие мутации, защитив организм людей от одной смертельной опасности, открыли путь в него для других – вирусов и воспалений.

Специалисты отмечают, что около 600 тысяч лет назад изменения произошли в кластере генов Siglec, сканирующих клетки в поиске возможных захватчиков. Таким образом, эксперты назвали указанные мутации, сформировавшие у человечества подверженность воспалительным заболеваниям и патогенам, “не лучшим эволюционным выбором”.