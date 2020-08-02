 

Ученые рассказали о причине потери человечеством защиты от вирусов 600 тысяч лет назад

02.08.2020, 16:30, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого нашли причину потери человечеством защиты от вирусов. По словам исследователей, таковой стали мутации ранних людей, произошедшие 600 тысяч лет назад.
Генетики информируют, что в указанный период истории в организмах древних предков современного человека произошли метаморфозы, позволившие им спастись от паразита Plasmodium knowlesi. Такие выводы были сделаны на основании данных изучения геномов неандертальцев, денисовцев, а также нескольких тысяч современных людей. При этом было найдено недостающее звено в эволюции химических компонентов, являющихся частью генетической клеточной системы. В итоге, по словам ученых, произошедшие мутации, защитив организм людей от одной смертельной опасности, открыли путь в него для других – вирусов и воспалений.

Специалисты отмечают, что около 600 тысяч лет назад изменения произошли в кластере генов Siglec, сканирующих клетки в поиске возможных захватчиков. Таким образом, эксперты назвали указанные мутации, сформировавшие у человечества подверженность воспалительным заболеваниям и патогенам, “не лучшим эволюционным выбором”.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Жители Курил поставили памятник поправке к Конституции

23.07 / Что нам ВОЗ? У нас в России свои нормы!

05.07 / Ученые: Антитела к COVID-19 быстрее вырабатываются у тяжелобольных пациентов

30.06 / Скандалы: Из дела «Суммы» не выпускают

24.05 / Здоровье: Загорать на пляже нужно с умом

05.07 / Мнение: Строители Новой Европы

24.06 / Мнение: “Великий урок истории”

08.07 / ВОЗ допустила возможность воздушной передачи SARS-Cov-2

29.07 / Мнение: Иностранная ЧВК под Минском

04.07 / Путину объяснили, кого Зеленский называет «сепаратистами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска