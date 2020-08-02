Ученые разработали методику прогноза климатических колебаний на ближайшие годы

02.08.2020, 16:17, Разное

Объединенный коллектив немецких ученых рассказал о разработке методики, способной предсказывать климатические колебания в Европе на ближайшие годы. По словам исследователей, базовыми данными измерений в ней являются сведения о температуре поверхности Атлантического океана.

Информируя об основной концепции методики, исследователи напомнили о сложности климатической системы Земли, зависящей от взаимного влияния таких компонентов, как океаны, лед и атмосфера. Новое исследование базировалось на изучении возможности использования данных, связанных с ветром, для прогнозирования изменений температуры поверхности воды в северной части Атлантического океана на годы вперед.

Примечательно, что подобные прогнозы уже были реальностью. В частности, это касается явления Эль-Ниньо в тихоокеанских тропиках, однако в данном случае прогнозирование ограничивалось лишь двумя месяцами. По словам специалистов, в настоящее время сложность предсказаний обусловлена недостаточной фактической точностью данных наблюдений над океаном. Поэтому сейчас для создания компьютерных моделей используются лишь начальные значения поверхностных температур, которые получаются посредством измерений ветровых колебаний над океаном.

“Со временем перспективы создания реалистичной модели становятся вполне ощутимыми, и можно начать делать успешные прогнозы на более чем 7 лет вперед”, – пояснили исследователи. Об этом пишет Geophysical Research Letters.