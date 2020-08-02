 

В Черном море прошли совместные учения ВМС и ВВС США

02.08.2020, 16:16, Новости дня

ВМС и ВВС США в воскресенье провели совместные учения в Черном море с участием ракетного эсминца USS Porter Портер, говорится в распространенном заявлении Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.

«Отработка совместных действий с ВВС США в Европе в ходе этой тренировочной миссии позволила нам провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе», – передает ТАСС слова командующего Шестым флотом вице-адмирал Юджина Блэка.

В учениях, помимо эсминца, приняли участие самолет- разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, а также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

Уточняется, что учения проходили в международных водах и воздушном пространстве. При этом эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A «в настоящий момент осуществляют деятельность в Черном море после участия в 20-х по счету учениях Sea Breeze».

Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщала, что фрегат «Адмирал Эссен» в ходе учений в Черном море провел совместные стрельбы с береговым ракетным комплексом «Утес».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Число жертв наводнения в Японии выросло до 58 человек

24.06 / Премьер-министра Болгарии оштрафуют за нарушение масочного режима

06.07 / Венедиктов: Россия ведет тайные переговоры с Австралией и Нидерландами по поводу MH17

01.08 / Экс-заместитель главкома ВВС указал на заимствование США идей у СССР и России

30.06 / Вооруженные силы США пытаются увеличить расовое многообразие

13.07 / В РФ после коронавируса выздоровели более 504 тыс. человек

27.06 / Опубликовано видео перехвата самолетов-разведчиков США российским истребителем

24.07 / “Многие лезут туда, где можно попиариться”. Полковник СБУ прокомментировал участие Авакова в освобождении заложников

24.06 / В Минске около 20 человек задержаны в очереди в магазин. Ранее он продавал майки с надписью “Псіхо3%”

21.07 / Задержан открывший стрельбу по людям курьер в Строгино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска