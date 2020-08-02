В Черном море прошли совместные учения ВМС и ВВС США

02.08.2020, 16:16, Новости дня

ВМС и ВВС США в воскресенье провели совместные учения в Черном море с участием ракетного эсминца USS Porter Портер, говорится в распространенном заявлении Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.

«Отработка совместных действий с ВВС США в Европе в ходе этой тренировочной миссии позволила нам провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе», – передает ТАСС слова командующего Шестым флотом вице-адмирал Юджина Блэка.

В учениях, помимо эсминца, приняли участие самолет- разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, а также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

Уточняется, что учения проходили в международных водах и воздушном пространстве. При этом эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A «в настоящий момент осуществляют деятельность в Черном море после участия в 20-х по счету учениях Sea Breeze».

Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщала, что фрегат «Адмирал Эссен» в ходе учений в Черном море провел совместные стрельбы с береговым ракетным комплексом «Утес».