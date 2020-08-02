В Турции эксперты заявили о жиросжигающем эффекте кофе

02.08.2020, 15:53, Разное

Турецкий эксперты заявили, что кофе обладает жиросжигающим эффектом. Согласно статистке, более 50% граждан этой страны в день выпивают по одной или же две чашки этого напитка.

Эксперты считают, что кофе способен активировать бурные жиры. Они приводят к сжиганию сахара, содержащегося в продуктах, и выделяют тепло. Белые жиры формируются, когда человек получает больше энергии, нежели использует ее на самом деле.

Многие люди не представляют свое утро без кофе. С появлением на рынке специальных кофемашин его стало очень просто приготовить. Считается, что кофе защищает от сахарного диабета. Когда активизируется бурый жир, в организме лучше контролируется уровень глюкозы. Кроме того, чашка этого напитка снижает вероятность развития синдрома Альцгеймера.

В то же время повышенная доза кофе в сутки нередко провоцирует раздражение и появление чувства усталости. Также у людей среднего и старшего возраста напиток провоцирует скачок артериального давления.