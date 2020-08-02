 

В Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать

02.08.2020, 15:30, Разное

В Петербурге в ходе ссоры сын до смерти избил свою пожилую мать. Инцидент произошел в северной части города. Труп женщины был обнаружен в ночь на первое августа в квартире одного из домов, расположенных по Большому Сампсониевскому проспекту.
На месте трагедии правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Известно, что он избил свою 64-летнюю мать. От полученных травм жительница скончалась на месте. Установлено, что житель состоит на учете у психиатра.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В 2003 году подозреваемого арестовывали за совершение преступления по статье «Убийство», но в 2004 году его оправдали.





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