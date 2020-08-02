 

Названы самые популярные в первом полугодии китайские автомобили у россиян

02.08.2020, 15:30, Разное

Специалисты «АВТОСТАТа» назвали самые популярные китайские автомобили у россиян за первое полугодие. Всего за этот период было реализовано 18,3 тысячи новых легковых авто брендов КНР. Это на 14% больше, нежели чем с января по июнь прошлого года.
По словам экспертов, на долю китайских авто пришлось 3,1% авторынка РФ. Лидером рейтинга стал автомобиль Haval F7. Дилеры за первые шесть месяцев текущего года продали 2,7 тысячи экземпляров. Вторая строчка в ТОПе досталась Geely Atlas. Показатель реализации этого автомобиля составил 2,6 тысячи штук. Тройку лидеров замкнул Haval H6 с результатом 1,8 тысячи экземпляров.

Четвертое и пятое места заняли Chery Tiggo4 (1,6 тысячи штук) и Changan CS35 plus (1,3 тысячи единиц) соответственно. Шестая строчка досталась Haval F7x, который разошелся тиражом 1,2 тысячи экземпляров.

В ТОП-10 также вошли следующие китайские автомобили: Geely Emgrand x7, Geely COOLRAY, Chery Tiggo7 и DFM AX7. Их продажи на превысили отметку в 1000 единиц.

Три из десяти вышеназванных моделей поступили на рынок РФ меньше года назад. Еще три автомобиля демонстрируют положительную динамику в продажах, остальные показали негативный тренд.





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