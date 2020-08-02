 

Патриарх Кирилл объяснил, кто распространяет слухи о его богатстве

02.08.2020, 15:30, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что слухи о его богатствах не соответствуют действительности, и заявил, что их распространяют из-за критики РПЦ в адрес «сильных мира сего».

Патриарх на проповеди в Москве заявил, что при прочтении «самых ужасных вещей» о нем, архиереях и священниках стоит знать, что в таких новостях «даже капли правды обычно не бывает», цитирует священнослужителя «Независимая газета».

Он вспомнил, как однажды к нему обратился один архиерей и попросил о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что его состояние составляет якобы 6 млрд долларов.

«Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», – сказал патриарх.

«Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут», – сообщил Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл попросил настоятельницу Покровского монастыря в Москве игумению Феофанию продать свой автомобиль Mercedes Benz S-класса, чтобы использовать вырученные средства на социальные и благотворительные цели.





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