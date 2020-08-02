В Киеве мужчина разгромил оборудование на пункте въезда на Труханов остров, ущерб составляет 300 тыс. грн

02.08.2020, 15:25, Новости дня

В Киеве мужчина разбил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

“Вчера около полуночи на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, – почти 300 тыс. грн”, – отметил Кличко.

По его словам, коммунальщики работают над восстановлением системы. Злоумышленник задержан.

“Я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда”, – подчеркнул столичный мэр.

Он напомнил, что система ограниченного доступа на Труханов остров была установлена для безопасного отдыха киевлян.

“Сегодня на авто на Труханов могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы. Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения и авто лишается права доступа на Труханов остров. Для автомобилей киевлян, приезжающих отдыхать, обустроили парковку. Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей – комфортнее. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для граждан столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия”, – добавил Кличко.

Друзі! Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік… Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 2. august 2020