Предстоятель РПЦ Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

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02.08.2020, 15:25, Новости дня

Патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал верян не верить слухам о богатстве его и других архиереев РПЦ. Об этом он сказал во время проповеди в храме пророка Илии в Москве, пишет “Интерфакс”.

Кирилл отметил, что “самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках”, о которых пишут в СМИ, не имеют и “капли правды”. Целью таких действий патриарх РПЦ назвал попытку скомпрометировать руководство церкви.

Он рассказал, что однажды один архиерей попросил его о финансовой помощи, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет $6 млрд. Кирилл посетовал, что “бред достиг сознания архиерея”.

Так говорят и пишут для того, “чтобы мы перестали говорить Божию правду”, уверяет патриарх РПЦ.

6 января крупный в РФ политический Telegram-канал “Незыгарь” сообщил, что предстоятель РПЦ владеет личным состоянием на сумму более чем $4 млрд.

25 июля синодальный отдел РПЦ сообщил, что патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes за 9,5 млн рублей. Кирилл указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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