Для Алены Свиридовой рождение первенца оказалось стрессом

02.08.2020, 15:17, Разное

Певица Алена Свиридова в ходе интервью рассказала, что рождение первенца в 19 лет оказалось для нее большим стрессом. К такой большой ответственности в тот момент она не была готова.

Алена Свиридова рано вышла замуж. По ее словам, влиться в семейную жизнь удалось не сразу. В 18 лет артистка не являлась зрелой в эмоциональном плане. В связи с этим после рождения ребенка она испытывала большой стресс. Иногда Свиридова оставляла сына маме, чтобы погулять.

Певица не стала бросать ВУЗ после рождения малыша. После получения диплома она сразу же отправилась на работу. Свиридова признается, что без подгузников и горячей воды жить было непросто.

Исполнительница приложила массу усилий, чтобы стать известной. Она сочиняла композиции и выступала с ними в клубах. Из-за того, что Свиридовой не было дома, брак с супругом разрушился. После развода артистка вышла замуж за американца Генри Пикока. Он хотел, чтобы артистка проводила дома все праздники, а ее карьера в этот момент активно развивалась. В связи с этим певица часто находилась на концертах. Через некоторое время знаменитость снова развелась.

Ее третьим избранником стал манекенщик Дмитрий Мирошниченко, который оказался младше на 20 лет. В 2004 году Свиридова подарила мужу сына Григория. Изначально она не планировала рожать ребенка от ровесника своего первенца. Однако беременность наступила случайно. У Свиридовой были сомнения, нужно ли оставлять ребенка. В итоге она все-таки приняла решение не делать аборт, хотя понимала, что наследника, скорее всего, придется растить самостоятельно.