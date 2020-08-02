Компания Lenovo презентовала новый ноутбук Yoga 5G

02.08.2020, 15:09, Разное

Компания Lenovo представила ноутбук Yoga 5G. Диагональ экрана устройства составила 14 дюймов, вес – 1,3 килограмма. В автономном режиме новинка способна проработать около суток.

Известно, что ноутбук Lenovo Yoga 5G является первым в мире, который получил поддержку сетей пятого поколения. В его основе присутствует платформа Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. Презентация лэптопа состоялась в рамках выставки ChinaJoy 2020. В качестве ОС производитель использовал Windows 10.

В состав однокристальной системы входит GPU с восемью ядрами Kryo 495 и графический процессор Adreno 680. Работа сетей пятого поколения обеспечивается модемом Snapdragon X55. В охлаждении не задействуются активные элементы, а присутствуют три тепловые трубки. В связи с этим ноутбук работает практически бесшумно. Название Yoga указывает на то, что есть возможность проворачивать сенсорный экран. После этого ноутбук становится похожим на планшет.

Диагональ дисплея составила 14 дюйма, разрешение Full HD. В комплектацию входит специальный стилус. Ноутбук наделили инфракрасной камерой для биометрической идентификации, дактилоскопическим сенсором, портом USB-C. В продажу новинка от Lenovo поступит ближайшей осенью. Ее стоимость в модификации с 8 ГБ ОЗУ составит 1400 долларов.