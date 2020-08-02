Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие на премьере фильма “Хэппи-Энд”

02.08.2020, 14:55, Разное

С 1 августа в столице открыты кинотеатры и разрешены — при соблюдении необходимых мер безопасности — кинопремьеры. Так, вчера, прямо в ночь с 31 июля на 1-е число, начался кинопоказом кинофестиваль Beat Film Festival. А уже сегодня в кинотеатре “Иллюзион” прошла еще одна премьера — картины Евгения Шелякина “Хэппи-энд”. Одними из первых возобновить кино-просмотры решили Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Катерина Шпица, Антон Комолов и Аврора, Оскар Кучера, Александр Ревва и многие другие известные гости.

Ирина Безрукова Олеся Судзиловская Александр Ревва Антон Лаврентьев и Алина Астровская Оскар Кучера с сыновьями

Понять интерес гостей к фильму Шелякина сейчас особенно легко: основным местом действия картины становится солнечный Таиланд, куда путь российскому туристу пока что заказан. Именно в этой теплой стране обнаруживает себя и главный герой “Хэппи-энда”: безымянный мужчина (Михаил Гомиашвили), который приходит в себя на пляже. Он не может вспомнить свое имя и не знает причины, по которой оказался так далеко от родной страны. При этом общаться с местными он может только на русском, а ко всему прочему еще и отличается довольно скверным характером. Впрочем, все это не мешает ему наладить контакт с жителями солнечного Таиланда и даже организовать здесь собственный бизнес. Он обустраивается на новом месте, находит друзей и возможно даже любовь — не может лишь понять причины, по которой все же прилетел на этот беззаботный край света.

Аврора и Антон Комолов Илья Бачурин Марианна Максимовская с мужем Василием Борисовым Петро Буслов с супругой Евгенией

Большая часть съемок картины действительно проводилась в Таиланде, а ради роли недружелюбного главного героя игравшему его актеру Михаилу Гомиашвили даже пришлось научиться плавать. Другие трудности во время процесса производства были связаны с высокими температурами и влажностью: из-за этого техника ржавела и выходила из строя. Также из-за короткого светового дня съемочной группе приходилось приниматься за работу в 4 утра, а заканчивать не раньше 8 вечера. Увидеть результат проделанной работы и отправиться в небольшом кино-дауншифтинг можно уже сейчас: фильм Евгения Шелякина вышел в российский прокат 1 августа.

Дарья Повереннова Нелли Уварова Кристина Левиева

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Мы также напоминаем вам, что кинотеатры продолжают оставаться местом повышенной опасности при распространении коронавируса. И призываем соблюдать правила безопасности и заботиться о себе и других кинозрителях.

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Анастасия Уколова Премьера фильма “Хэппи-энд”