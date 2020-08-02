Ученые перечислили лучшие типы продуктов для защиты от рака легких

02.08.2020, 14:53, Разное

Ученые назвали продукты, которые нужно включить в рацион для профилактики рак легких. В список вошли соевые, оранжевые и красные продукты, а также зеленые овощи.

По словам медиков, питание играет важную роль в поддержании здоровья внутренних органов. Они напомнили, что легкие являются самым уязвимым местом при коронавирусе. В связи с этим на сегодняшний день этот орган нуждается в дополнительной защите.

В рацион рекомендуется включить овощи красного цвета. Из-за насыщенности сульфорафаном они эффективно оздоровляют легкие. Морковь, сладкий перец и апельсины в своем составе имеют каротиноиды. Они борются с воспалительными процессами в клетках легких.

За выработкой гормонов помогают следить соевые продукты. Они не позволяют активизироваться тем веществам, которые провоцируют чрезмерный рост тканей. Вдобавок противораковое действие имеют фитоэстрогены и изофлавоны.

Для укрепления легких полезно есть жирную рыбу, так как она обладает омега-3 кислотами. Лучшим представителем зеленых листовых овощей является шпинат, имеющий фолат. Важными элементами рациона являются пробиотики и клетчатка.