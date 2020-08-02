 

Ученые перечислили лучшие типы продуктов для защиты от рака легких

02.08.2020, 14:53, Разное

Ученые назвали продукты, которые нужно включить в рацион для профилактики рак легких. В список вошли соевые, оранжевые и красные продукты, а также зеленые овощи.
По словам медиков, питание играет важную роль в поддержании здоровья внутренних органов. Они напомнили, что легкие являются самым уязвимым местом при коронавирусе. В связи с этим на сегодняшний день этот орган нуждается в дополнительной защите.

В рацион рекомендуется включить овощи красного цвета. Из-за насыщенности сульфорафаном они эффективно оздоровляют легкие. Морковь, сладкий перец и апельсины в своем составе имеют каротиноиды. Они борются с воспалительными процессами в клетках легких.

За выработкой гормонов помогают следить соевые продукты. Они не позволяют активизироваться тем веществам, которые провоцируют чрезмерный рост тканей. Вдобавок противораковое действие имеют фитоэстрогены и изофлавоны.

Для укрепления легких полезно есть жирную рыбу, так как она обладает омега-3 кислотами. Лучшим представителем зеленых листовых овощей является шпинат, имеющий фолат. Важными элементами рациона являются пробиотики и клетчатка.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Шаман Габышев: «Я смирился»

02.07 / Диетолог назвала продукты, вызывающие изжогу

17.07 / Объявления по всему району и щедрое вознаграждение: Кэти Перри и Орландо Блум просят помочь найти их пропавшую собаку

21.07 / По статистике меньше ребят: звезда “Ривердейла” Коул Спроус проводит время в компании сразу нескольких девушек

22.07 / Если ПНС и турки захватят месторождения, Каир введёт ВС в Ливию

26.06 / Личное: Я состоялась! А ты — нет!!!

24.07 / Мнение: Сталкер 2. Трейлер

30.07 / Эксперт Валерий Мелик-Гусейнов рассказал, при каких заболеваниях полезно есть персики

14.07 / Почему Рамзана Кадырова не наказывают? – Братья Ltd

26.07 / THE GUARDIAN О ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ: ЭТО ПРОВАЛ!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска