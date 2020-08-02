 

В Башкирии влюблённая пара занялась сексом на остановке

02.08.2020, 14:53, Разное

В Башкирии днем молодая пара занялась сексом прямо на остановки. За половым актом возлюбленных наблюдали прохожие. Инцидент произошел в городе Октябрьский.
Один из автомобилистов, который ехал по своим делам, запечатлел секс пары на видео. На нем видно, рядом на скамейке сидела женщина, наблюдающая за интимным процессом. По всей видимости, она ждала автобус.

Ролик появился в социальных сетях. В комментариях большинство горожан подвергли пару критике.





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