Составлен рейтинг самых популярных цветов авто

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02.08.2020, 14:53, Разное

Эксперты составили рейтинг самых популярных цветов авто. Только четыре расцветки покрывают около 80% от общего числа окрашенных транспортных средств.
На первой позиции находится белый цвет автомобиля. Его чаще всего выбирают владельцы транспортных средств. В США каждая четвертая модель выполнена именно в белом цвете. В ЕС доля таких автомобилей составляет 30%, в Азии и Тихоокеанском регионе – 50%. Белый цвет с оттенками занял долю в мире, равную 38%.

Черную расцветку предпочитают 18% автовладельцев. Тройку лидеров замкнули сразу два оттенка – серый и серебристый. Им досталось 12% мирового авторынка.

На четвертой позиции разместился синий цвет – 7%. Пятую строчку заняли красные машины с отметкой 5%.





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