Мнение: Что общего между русскими и котиками? : Казалось бы, при чём здесь Сталин? – Вопросы антропологии

02.08.2020, 14:50, Разное

Товарищи русские люди, я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь.

Собственно говоря, я эту умную вещь уже сказал, но в виде шутки, несколько дней назад, да и сам я отнёсся к ней как к шутке, случайно возникшей в моей голове. Но сейчас я понял, что эту мысль надо развить с далеко идущими последствиями. Парадоксальным образом, эта мысль может показаться полезной и русофобам (особенно на первый взгляд), и русофилам. Главное, что она, по моему мнению, правдива, а я не знаю случая, когда ложь оказывалась спасительной по итогам достаточно большого промежутка времени (как сказали бы математики, “для каждой лжи найдётся такой промежуток времени, после которого она привёдет к краху”); самый страшный урон, который нанесла ложь, — это гибель Советского Союза и нынешняя реальная перспектива окончательного уничтожения того, что от него осталось, но это, как любит говорить anlazz, требует отдельного рассмотрения. (Здесь же я лишь отмечу, что я имею в виду отнюдь не ложь врагов рода человеческого, а ложь самого советского режима.)

1. Начнём, однако, с основ. В современной теории эволюции, одним из родоначальников которой был Чарльз классик наш Дарвин, популярна фраза выживание наиболее приспособленных (survival of the fittest), но эта фраза может легко ввести в заблуждение: если наиболее приспособленные выживают, то что происходит с менее приспособленными? Они что, не выживают?

Отнюдь нет: менее приспособленные не исчезают, они просто вытесняются на периферию сферы доминирования наиболее приспособленных, а эта сфера — всё то, что наиболее приспособленным кажется наиболее привлекательным. Пример: в замечательном семействе кошачьих лев — царь зверей: он имеет всё, что может себе вообразить, у него нет природных врагов, желавших бы и способных его убить. Менее же успешные кошачьи получились гораздо меньше размером, некоторые — совсем маленькие, и из этех совсем маленьких человек уже методом искусственного отбора выделил для себя кошачьих с минимальной агрессивностью и максимальной к себе привязанностью: так появилась домашния кошка.

Заметим, разные представители семейства кошачьих отнюдь не испытывают симпатии друг к другу: если лев инстинктивно убивает даже львят, зачатых другими львами, то станет ли он церемониться с домашней кошкой?

Аналогичная картина в мире морских животных: если царь морских животных — кит, который всегда пребывает в местах наилучшего кормления, то какие-нибудь неудалые рыбки уходят всё глубже, к морскому дну и довольствуются съестными остатками, дабы самим не стать пищей. Здесь периферия доминирования наиболее приспособленных оказывается географическим понятием, то есть представлением о разделении пространства на предпочтительное и мало кому нужное.

2. А вот теперь я приведу свою фразу, с упоминания которой я начал свой трактат: В порядке утешения можно сказать, что германцы — это русские, которые свалили из России.

Итак, представьте себе евразийскую массу людей, в ветхой древности оказавшейся на просторах нашей великой Родины. Что же они испытывали? Как поётся в песенке из известного кинофильма, “крокодил не ловится, не растёт кокос.” Да что там кокос, урожайность даже злаковых такова, что не гарантирует выживание всех работников к следующему урожаю. Имея это в виду, мы можем предположить, что были отдельные индивиды, которые приняли решение: “Пора валить.” Куда валить? Туда, где жизнь легче, сытнее и комфортабельнее: в Западную и Южную Европу. Ну, в самом деле, зачем жить там, где выжить очень трудно? Ведь тогда понятие Родины, не говоря уже о понятии любви к ней, никем не культивировалось.

И вот эти энергичные иваны, не ведающие родства, отправлялись на запад и юг, а свято место пусто не бывает: там их встречали как непрошенных гостей те, кому посчастливилось там родиться или укрепиться; новое место жительства нашим более энергичным предкам приходилось завоёвывать силой. В результате этой борьбы в привлекательных для жизни районах Земли отобрались наиболее приспособленные: наиболее сильные, или наиболее хитрые, или наиболее умные, или всё это вместе взятое. Менее приспособленные остались на периферии того, что древние греки назвали ойкуменой — той территории, куда пытались валить все предприимчивые проходимцы.

Кто же остался на территории современной России с суровым климатом, то есть почти на всей этой территории? Те, кого современные уголовники называют “терпилами” — те, кто предпочитали зыбкую надежду на выживание энергичной борьбе за это выживание. Так возникли славяне, самоназвание которых ассоциируется в западных языках со словом “раб” (в английском, к примеру, “раб” — это slave).

“А нет ли здесь антисемитизма расизма?!” — воскликнет возмущённый читатель. Есть, дорогой мой, есть. Но расизм расизму рознь. К примеру, германский нацизм считал, что ненужные неполноценные народы надо просто уничтожать. Я же считаю, что их надо защищать, а, поскольку защитить себя сами они не в состоянии, им нужен благослонный к ним вождь, подобный тому, каким был тов. Сталин.