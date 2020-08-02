Продавщица в аптеке заявила о беременности Подольской вторым ребенком

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02.08.2020, 14:30, Разное

В Сети появилась информация о возможной беременности Натальи Подольской. Заявление об этом сделала продавщица из аптеки, которая подметила изменения во внешности супруги Владимира Преснякова-младшего.
Как пишет «Слово и дело», сведения о возможном скором пополнении в звездном семействе появились в одном из Telegram-каналов. Его авторы ссылаются на слова сотрудницы одной из столичных аптек. Со слов самой аптекарши, ее информация является точной на все 100 процентов, поскольку живот Подольской уже довольно большой и его невозможно не заметить.

Фармацевтическая точка находится неподалеку от дома, в котором проживают Пресняков и Подольская. Судя по всему, певица покупает лекарства именно в этой аптеке, на что и обратили внимание ее работники. Кроме того, стоит отметить, что в последнее время Наталья Подольская все чаще публикует фотоснимки, на которых она одета в платья свободного покроя. Именно такие чаще всего выбирают беременные, чтобы чувствовать себя комфортно.

Начинающая исполнительница из Белоруссии познакомилась с популярным артистом, сыном мэтра советской эстрады, в 2005 году на одном из российских телешоу. Спустя пять лет, в 2010-м, Пресняков повел возлюбленную под венец. Первенец у пары, сын Артемий, родился в 2015 году. Если слухи о беременности Подольской подтвердятся, то вскоре в семействе звезд ожидается пополнение.





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