“Какое-то страшное лицемерие”. Кравчук дал интервью Скабеевой

02.08.2020, 14:18, Новости дня

Новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой в эфире программы “60 минут” на телеканале “Россия 24”.

Журналистка задала Кравчуку вопрос, как он собирается “доминировать на переговорах по Донбассу”, на что первый президент Украины заявил, что намерен добиться того, чтобы стороны конфликта слышали друг друга. Он сказал, что 64 года находится у власти в Украине, на что Скабеева сказала, что ей вполовину меньше лет.

Собеседники поспорили по вопросу принадлежности Донбасса. Российская пропагандистка сказала, что по ее мнению эта территория уже не украинская, на что Кравчук предложил ей прислушаться к своему президенту Владимиру Путину, который говорит, что Донбасс – это Украина.

Скабеева спрашивала у Кравчука поддерживает ли он идею о прямых переговорах с представителями ОРДЛО, на что тот сказал, что раз это Украина – “пусть приезжают и будем договариваться”.

Спор Кравчука и Скабеевой длился около 20 минут, в течение которых журналистка пыталась перебивать собеседника и сыпать претензиями и “остротами” о ситуации в Украине. Экс-президент страны призвал ее не оскорблять и не вешать ярлыки, однако его слова ничего не изменили.

После окончания разговора Скабеева обвинила Кравчука в лицемерии. “Какое-то страшное лицемерие”, – заявила она. По ее словам, сильное впечатление на нее произвел тот факт, что экс-президент пригласил ее в Киев. “Человека, который в базе “Моротворца”, чтобы его там убили!”, – подчеркнула пропагандистка.

ВИДЕОВидео: Россия 24 / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.