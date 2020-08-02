 

В Германии 18 полицейских пострадали во время протеста против карантинных ограничений

02.08.2020, 14:18, Новости дня

В Берлине 18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба полиции Берлина на своей странице в Twitter.

В полиции отметили, что троих сотрудников госпитализировали. 

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.
Kommen Sie gut nach Hause!

— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

1 августа в столице Германии Берлине прошла акция протеста против ограничений, связанных с коронавирусом. Сообщалось о 20 тыс. участников мероприятия. Протесты прошли в нескольких районах города, в том числе перед Рейхстагом и возле Бранденбургских ворот, где прошел митинг под девизом “Конец пандемии – День свободы”. Полиция призывала людей разойтись. Произошли стычки между стражами порядка и некоторыми протестующими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Боевику “ДНР” из бригады “Пятнашка” заочно объявили о подозрении

30.07 / Названа страна, куда планировали вылететь задержанные в Белоруссии россияне

24.07 / Африканское командование США: «группа Вагнера» активно участвует в конфликте в Ливии

16.07 / Крымские экологи указали на виновных в смерти детенышей дельфинов

22.07 / Стали известны детали кэшбека за туры по России

26.06 / Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

29.06 / Нефтяные гиганты Китая решили создать альянс

17.07 / Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

18.07 / Рут Гинсбург вновь борется с раком

30.06 / Россия начала экспортировать антисептики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска