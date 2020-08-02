 

Мнение: Эзопов язык Жириновского про Лукашенко и Фургала…

02.08.2020, 14:10, Разное

Слева –  митинг  в Хабаровске, справа – митинг в Минске… И очень важный тезис: «В России и в Беларуси общество созрело до требования уважать свои политические права». И это похоже на правду. Жириновский, как очень чуткий барометр, виртуозно связал протесты в Хабаровске с событиями в Беларуси и посоветовал Лукашенко уйти.

Выступая на мероприятиии в честь 50-летия своей политической деятельности, Жириновский  заявил:  «Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться… Александр Григорьевич, оторвитесь вы… И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов».

Одному мне показалось, что слова Жириновского ничуть не потеряют смысловой нагрузки, если фамилию Лукашенко поменять на Путин, а обращение «Александр Григорьевич» на «Владимир Владимирович»? Это Жириновский эзоповым языком намешал разом аллегорию, иронию, перифраз и аллюзию? Или мне это лишь показалось?

На коллаже: июльские митинги достоинства в Хабаровске (слева) и в Минске (справа), отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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