 

Новейшие кроссовер JAC X7 и лифтбек A5 появились в России

02.08.2020, 13:56, Новости дня

Ранее на территории РФ обнаружили обновленный кроссовер JAC X7 и лифтбэк A5, которые до сих пор не доступны в продаже.

Вместе с тем паркетник обнаружили на стоянках столицы. Отличительной особенностью кроссовера JAC X7 значится его решетка радиатора и головная оптика зауженного типа. Предполагается, что кроссовер поставили на единственном экземпляре для проведения этапа сертификации.

Напомним, премьера на китайском рынке состоялась весной. Напомним, китайский бренд активно продает в РФ модели S3 и S5, а также T6. Таким образом, уже к осени может появиться более габаритный кроссовер с расширенными опциями и более продвинутыми параметрами.





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