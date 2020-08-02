 

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

02.08.2020, 13:53, Новости дня

Нужно рассмотреть повышение акциза на табачную и другую никотиносодержащую продукцию, сообщила главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры – самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», – приводятся слова Драпкиной на сайте ведомства.

По ее словам, в РФ необходимо также внедрить стандартную упаковку для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принять закон о продаже табака с 21 года.

Напомним, 31 июля президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий действующие в отношении обычной табачной продукции ограничения, на вейпы, кальяны и снюсы.





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