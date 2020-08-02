Актер из “Человека Паука” и “Интерстеллара” Тофер Грейс стал отцом во второй раз

02.08.2020, 13:47, Разное

Игравший в таких картинах как “Человек Паук 3: Враг в отражении”, “Интерстеллар” и в таких сериала как “Черное зеркало” и “Достать коротышку” актер Тофер Грейс довольно редко дает комментарии по поводу своей личной жизни в прессе. Он уже несколько лет счастлив в браке с актрисой Эшли Хиншоу, и они воспитывают 2-летнюю дочь Мэйбел. Теперь же, судя по последним снимкам пары, сделанным папарацци, их можно поздравить с прибавлением в семействе.

Тофер Грейс и Эшли Хиншоу с детьми

В конце этой недели репортеры поймали Тофера и Эшли во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. Тофер держал на руках маленькую Мейбел, которой показывал район, а Эшли катила перед собой детскую коляску, закрытую от любопытных глаз. Ранее, в начале 2020-го года пара появилась на красной дорожке одного из светских мероприятий, после чего стало понятно, что Эшли Хиншоу находится в положении. На тот момент актриса лишь сказала прессе, что очень нервничает и одновременно рада, что у них с Тофером будет второй ребенок. Никаких больше деталей — пола ребенка и его имени — пара пока не сообщала и ничего не писала в личные Instagram, посвященные в основном работе.

Тофер и Эшли познакомились в 2014 году, через год обручились, а в 2016-м году поженились в Санта-Барбаре. 1 ноября 2017 года на свет появилась малышка Мейбел. Когда стало известно, что пара ожидает второго ребенка, Тофер в разговоре с репортером издания US Weeklу пошутил, что ждет не дождется, когда ему придется спать еще меньше прежнего. А также добавил, что с рождением дочери их с женой свидания из модных ресторанов пришлось перенести на диван перед телевизором, на котором они включают Netflix и берут в руки бокалы с вином. Эшли же сказала следующее:

Быть родителем — это прекрасно. Но ужасно. Но все равно прекрасно.

Эшли Хиншоу известна обычным зрителям по ролям в сериалах “Настоящая кровь”, “Настоящий детектив” и “Грань”.

Тофер и Эшли, вечеринка журнала Vanity Fair, февраль 2019 года