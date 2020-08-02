В Москве зафиксировали резкий рост спроса на маски

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02.08.2020, 12:53, Новости дня

В Москве и Московской области в конце июля резко повысился спрос на медицинские маски, сообщил онлайн-ретейлер Wildberries.

«В РФ вновь растет спрос на одноразовые защитные маски. С 29 по 31 июля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в июне в РФ вырос спрос на 78% на одноразовые и медицинские маски. В Московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88%», – цитирует ТАСС сообщение компании.

С 20 по 26 июля продажи масок увеличились на 31%, при этом спрос на многоразовые маски сократился на 12%. За четыре месяца минимальная цена маски сократилась с 31 до 4,2 рубля.

«В целом спрос на остальные средства защиты от инфекций продолжает снижаться в связи с тем, что во всех каналах продаж предоставлен достаточно разнообразный ассортимент. Число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в конце июля в столице уменьшилось на 20%, на одноразовые перчатки – на 5%», – заключил ретейлер.

Ранее сообщалось, что студенты и преподаватели вузов в новом учебном году будут обязаны носить маски. Обеспечить этим средством защиты учащихся и педагогов обязали университеты.





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