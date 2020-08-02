Попова объявила о снижении или стабилизации заболеваемости коронавирусом

02.08.2020, 12:53, Новости дня

В 80 российских регионах наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост», – сказала Попова в эфире «России 1», передает ТАСС.

Она добавила, что любое дезинфицирующее средство способно справиться с коронавирусом.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», – уточнила глава ведомства.

29 июля президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.