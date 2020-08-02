 

Компания Volkswagen вывела новый Transporter на финальные испытания

02.08.2020, 12:50, Новости дня

Обновленный автобус Volkswagen Transporter T7 рассекретили на серии шпионских снимков.

Существенно привлекает интерес к данным изображениям то обстоятельство, что автомобиль практически лишен защитной пленки. Дорожные испытания новой модели Volkswagen Transporter T7 проходили в Альпах, где также зафиксировали актуальное исполнение автобуса, доступного в Европе. Вместе с тем автомобиль имеет датчики на колесах. Эксперты предположили, что модель предполагает размещение до 8 пассажиров.

Что касается габаритов новинки Volkswagen Transporter T7, то никаких радикальных отличий от предшественника не обнаружено. Автобус построен на платформе MQB, которая не исключает возможность поступления в электрическом и гибридном исполнении. Покупатели смогут выбрать модель с задним или передним приводом.





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