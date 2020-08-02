Компания Kia рассекретила внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

02.08.2020, 12:50, Новости дня

Южнокорейский бренд KIA продемонстрировали снимки кузова и салона обновленного кроссовера KIA Sonet.

К настоящему времени сообщено, что модель официально представят публике 7 августа. Паркетник KIA Sonet сохранил традиционную внешность, свойственную южнокорейской марке. Существенно отличает кроссовер от предшественников уникальная решетка радиатора, светодиодная оптика, а также иные дизайнерские элементы. В салоне прослеживается цифровая панель приборов, мультимедийный комплекс и ряд других опций.

Изначально кроссовер поступит на индийский рынок, где его ценник составит от 700 тысяч рупий в базовой комплектации. Кроме того, разработчики пока не сообщают, в каких еще странах стартуют продажи нового паркетника KIA Sonet.