 

Компания Kia рассекретила внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

02.08.2020, 12:50, Новости дня

Южнокорейский бренд KIA продемонстрировали снимки кузова и салона обновленного кроссовера KIA Sonet.

К настоящему времени сообщено, что модель официально представят публике 7 августа. Паркетник KIA Sonet сохранил традиционную внешность, свойственную южнокорейской марке. Существенно отличает кроссовер от предшественников уникальная решетка радиатора, светодиодная оптика, а также иные дизайнерские элементы. В салоне прослеживается цифровая панель приборов, мультимедийный комплекс и ряд других опций.

Изначально кроссовер поступит на индийский рынок, где его ценник составит от 700 тысяч рупий в базовой комплектации. Кроме того, разработчики пока не сообщают, в каких еще странах стартуют продажи нового паркетника KIA Sonet.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Иск Нидерландов против РФ поступил в ЕСПЧ

10.07 / В Самарской области в рамках нацпроекта медучреждения получат новое оборудование

26.07 / Вызывать побочные эффекты могут красители и консерванты в препаратах

17.07 / Самолет с пассажирами аварийно сел на Байкал

16.07 / Адвокаты Сафронова заявили об установленной за ними слежкой

08.07 / Эксперты ВОЗ едут в Китай искать источник происхождения коронавируса

15.07 / Стали известны итоги испытаний вакцины от коронавируса в США

20.07 / Во Флориде закончились койки в палатах интенсивной терапии

07.07 / Крым предупредили о резком похолодании после жары

15.07 / Производители предупредили о возможном дефиците лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска