Уничтоживший постройки и скот смерч сняли на видео

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02.08.2020, 12:30, Новости дня

В соцсетях опубликовали видео разрушительного смерча, который уничтожил несколько построек в поселке Лойно в Кировской области, повредил автомобили, и уничтожил домашний скот.

«Пострадали кровли у восьми частных жилых домов и автотранспорт. Уничтожен будущий урожай. Сведений о пострадавших не имеется», – говорится в сообщении в паблике «Любительская метеорология в Кирове» во «ВКонтакте».

Отмечается, что в результате ЧП люди не пострадали, но с пастбища «не вернулся мелкий рогатый скот».

На сайте ГУ МЧС по Кировской области сообщается, что в поселке в результате порывов ветра произошло аварийное отключение электроснабжения у части села. Для устранения последствий аварии задействовали три бригады энергетиков.

В конце июля смерч вышел из моря на берег в Адлерском районе Сочи и разрушил пляж в Олимпийском парке.





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