Продюсеры “Мажора” прокомментировали возможное появление в сериале Мирославы Карпович

02.08.2020, 12:09, Разное

Ряд отечественных СМИ недавно написали о возможном появлении Мирославы Карпович в сериале «Мажоры». Продюсеры проекта прокомментировали слухи об участии в нем звезды «Папиных дочек».

Как пишет «Глобалмск.ру», чтобы проверить информацию о новой роли актрисы, журналисты связались с самой Мирославой Карпович. Исходя из публикаций в интернете и СМИ, спутница Павла Прилучного, с которой он сошелся после развода с Агатой Муциенице, заменит Карину Разумовскую. Однако, как оказалось, актриса даже не слышала о такой ситуации.

Более того, Карпович даже не принимала участие ни в одном отборе актерского коллектива. Связавшись с продюсерами кинокомпании «Среда», снимающей «Мажора», репортеры узнали, что на самом деле пробы на роли в продолжении телеистории уже успешно завершены.

Однако, как выяснилось, звезда «Папиных дочек» действительно не участвует в проекте, и ее кандидатура даже не рассматривалась. Этот сезон будет уже четвертым с момента выхода первой серии в декабре 2014 года. Роль главного героя к картине исполняет Павел Прилучный. Вероятно, именно из-за этого и появились слухи о появлении в «Мажоре» его протеже.

Недавно Карпович и Прилучный отдыхали вместе на одном из крымских курортов, а в последнее время пара проживает в доме актера. Следует отметить, что съемки ленты пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Однако, как заверили в пресс-службе телестудии, работа над сериалом будет возобновлена уже в ближайшее время.